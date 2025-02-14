Індія вигадала, як завдяки нафті та газу уникнути "дзеркальних" мит США

Індія планує збільшити закупівлі нафти та газу зі США, прагнучи скоротити торговельний дисбаланс між двома країнами та уникнути можливих зустрічних тарифів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми придбали близько 15 мільярдів доларів американських енергоресурсів", — заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. "Є велика ймовірність, що ця сума зросте до 25 мільярдів доларів".

За його словами,"збільшення закупівель енергоносіїв може позитивно вплинути на торговельний дефіцит між Індією та США".

Так, Indian Oil Corp. веде переговори з Cheniere Energy Inc. щодо довгострокової угоди про постачання СПГ. Крім того, компанія Gail India Ltd відновила плани з придбання частки у підприємстві з виробництва СПГ у США.

У 2021 році Індія була найбільшим покупцем американської нафти, імпортуючи приблизно 406 000 барелів на день, що становило 14,5% від загального експорту США, згідно з даними Kpler.

Однак минулого року поставки скоротилися до 221 000 барелів на день, оскільки індійські нафтопереробники перейшли на дешевшу російську нафту.

Тепер, після нових санкцій США, Індія стикається з труднощами у закупівлі російської нафти, що змушує її шукати альтернативні джерела.

США є другим за обсягом торговельним партнером Індії після Китаю. За період з квітня по листопад 2024 року товарообіг між країнами склав 82,5 мільярда доларів.

При цьому індійський експорт становив 52,9 мільярда доларів, тоді як імпорт — 29,6 мільярда доларів. Такий дисбаланс може стати підставою для запровадження Вашингтоном зустрічних тарифів.

Попередній оптимізм Індії щодо адміністрації Трампа зменшився через побоювання щодо торговельної війни та міграційної політики, яка зачіпає індійських громадян.

У спробі уникнути обмежень Нью-Делі запропонувало поступки, зокрема скорочення імпортних мит і поступове скасування додаткових зборів.

У четвер Трамп повідомив, що Моді погодився розпочати переговори щодо зменшення дефіциту США в торгівлі з Індією, водночас звинувативши Нью-Делі у високих митах, які змусили Вашингтон запровадити відповідні торговельні заходи.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що введе нові 25% мита на всі імпортовані до США сталь та алюміній у понеділок, а також "дзеркальні мита" пізніше цього тижня.