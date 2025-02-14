Индия придумала, как благодаря нефти и газу избежать "зеркальных" пошлин США

Индия планирует увеличить закупки нефти и газа из США, стремясь сократить торговый дисбаланс между двумя странами и избежать возможных встречных тарифов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы приобрели около 15 миллиардов долларов американских энергоресурсов", - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри. "Есть большая вероятность, что эта сумма возрастет до 25 миллиардов долларов".

По его словам, "увеличение закупок энергоносителей может положительно повлиять на торговый дефицит между Индией и США".

Так, Indian Oil Corp. ведет переговоры с Cheniere Energy Inc. по долгосрочному соглашению о поставках СПГ. Кроме того, компания Gail India Ltd возобновила планы по приобретению доли в предприятии по производству СПГ в США.

В 2021 году Индия была крупнейшим покупателем американской нефти, импортируя примерно 406 000 баррелей в день, что составляло 14,5% от общего экспорта США, согласно данным Kpler.

Однако в прошлом году поставки сократились до 221 000 баррелей в день, поскольку индийские нефтепереработчики перешли на более дешевую российскую нефть.

Теперь, после новых санкций США, Индия сталкивается с трудностями в закупке российской нефти, что заставляет ее искать альтернативные источники.

США являются вторым по объему торговым партнером Индии после Китая. За период с апреля по ноябрь 2024 года товарооборот между странами составил 82,5 миллиарда долларов.

При этом индийский экспорт составил 52,9 миллиарда долларов, тогда как импорт - 29,6 миллиарда долларов. Такой дисбаланс может стать основанием для введения Вашингтоном встречных тарифов.

Предыдущий оптимизм Индии относительно администрации Трампа уменьшился из-за опасений относительно торговой войны и миграционной политики, которая затрагивает индийских граждан.

В попытке избежать ограничений Нью-Дели предложило уступки, в частности сокращение импортных пошлин и постепенную отмену дополнительных сборов.

В четверг Трамп сообщил, что Моди согласился начать переговоры по уменьшению дефицита США в торговле с Индией, одновременно обвинив Нью-Дели в высоких пошлинах, которые заставили Вашингтон ввести соответствующие торговые меры.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что введет новые 25% пошлины на все импортируемые в США сталь и алюминий в понедельник, а также "зеркальные пошлины" позже на этой неделе.