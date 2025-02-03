Індекси Уолл-стріт відреагували на те, що Трамп відклав мита для Мексики

Основні індекси Уолл-стріт зменшили розмір свого падіння у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відтермінування нових мит на мексиканський імпорт на один місяць.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше його жорсткі заходи щодо ключових торгівельних партнерів спричинили глобальну паніку на фінансових ринках, змушуючи інвесторів вкладати кошти в захисні активи.

Трамп заявив, що відклав введення нових мит на мексиканські товари після того, як Мексика погодилася посилити контроль на своєму північному кордоні.

Головний ринковий аналітик Interactive Brokers Стів Соснік зазначив, що це "підвищує шанси на поступки у переговорах з Канадою, Китаєм або обома країнами".

"Для ринків обнадійливо, що є певна пауза, саме тому вони відреагували зростанням", — пояснив він.

Станом на 20:00 за київським часом індекс Dow Jones впав на 151,08 пункту (-0,34%) до 44 393,58.

S&P 500 знизився на 48,59 пункту (-0,80%) до 5 991,94, Nasdaq Composite втратив 241,23 пункту (-1,23%) до 19 386,11

Шість із одинадцяти основних показників S&P показали зростання, зокрема "захисні", такі як охорона здоров'я і споживчі товари першої необхідності.

Акції технологічних гігантів дещо відіграли ранкові втрати, але Nvidia все ще залишалася на 3,3% нижче. Індекс напівпровідникових компаній скоротив падіння до 1,5%.

Автовиробники, які постраждали від загрози мит, також частково відновили позиції: Ford та General Motors знизилися трохи більше ніж на 1%.

Russell 2000, що включає малий бізнес, після падіння до тритижневого мінімуму скоротив втрати до 1,1%.

На тлі загрози тарифних війн інвестори продовжили вкладатися в облігації та золото. Котирування золота досягли історичного максимуму.

Індекс VIX, що вимірює рівень ринкової нестабільності, зріс до найвищого рівня за тиждень, але згодом знизився до 17,72 пункту.

S&P 500 зафіксував 9 нових максимумів та 20 мінімумів за рік, тоді як Nasdaq відзначив 29 нових максимумів і 187 мінімумів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася ввести відповідні тарифи у відповідь на рішення США ввести 25% мита на всі товари, що надходять з Мексики.

Глобальні фінансові ринки знизилися в понеділок 3 лютого на тлі мита, які запровадив президент США Дональд Трамп щодо Канади, Мексики та Китаю.

За словами президентки Мексики Калудії Шейнбаум, США відкладуть запровадження 25% мит на мексиканські товари на місяць після "хорошої розмови" з Трампом.