Индексы Уолл-стрит отреагировали на то, что Трамп отложил пошлины для Мексики

Основные индексы Уолл-стрит уменьшили размер своего падения в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке новых пошлин на мексиканский импорт на один месяц.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее его жесткие меры в отношении ключевых торговых партнеров вызвали глобальную панику на финансовых рынках, заставляя инвесторов вкладывать средства в защитные активы.

Трамп заявил, что отложил введение новых пошлин на мексиканские товары после того, как Мексика согласилась усилить контроль на своей северной границе.

Главный рыночный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что это "повышает шансы на уступки в переговорах с Канадой, Китаем или обеими странами".

"Для рынков обнадеживающе, что есть определенная пауза, именно поэтому они отреагировали ростом", - пояснил он.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени индекс Dow Jones упал на 151,08 пункта (-0,34%) до 44 393,58.

S&P 500 снизился на 48,59 пункта (-0,80%) до 5 991,94, Nasdaq Composite потерял 241,23 пункта (-1,23%) до 19 386,11

Шесть из одиннадцати основных показателей S&P показали рост, в том числе "защитные", такие как здравоохранение и потребительские товары первой необходимости.

Акции технологических гигантов несколько отыграли утренние потери, но Nvidia все еще оставалась на 3,3% ниже. Индекс полупроводниковых компаний сократил падение до 1,5%.

Автопроизводители, которые пострадали от угрозы пошлин, также частично восстановили позиции: Ford и General Motors снизились чуть более чем на 1%.

Russell 2000, включающий малый бизнес, после падения до трехнедельного минимума сократил потери до 1,1%.

На фоне угрозы тарифных войн инвесторы продолжили вкладываться в облигации и золото. Котировки золота достигли исторического максимума.

Индекс VIX, измеряющий уровень рыночной нестабильности, вырос до самого высокого уровня за неделю, но впоследствии снизился до 17,72 пункта.

S&P 500 зафиксировал 9 новых максимумов и 20 минимумов за год, тогда как Nasdaq отметил 29 новых максимумов и 187 минимумов.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась ввести ответные тарифы в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все товары, поступающие из Мексики.

Глобальные финансовые рынки снизились в понедельник 3 февраля на фоне пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении Канады, Мексики и Китая.

По словам президента Мексики Калудии Шейнбаум, США отложат введение 25% пошлин на мексиканские товары на месяц после "хорошего разговора" с Трампом.