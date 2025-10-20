Скарги на колекторів: їх вже більше, ніж за весь 2024 рік

В Україні 958 скарг на колекторів зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік (938).

Про це свідчать дані Опендатабот.

Загалом 3 101 скаргу на колекторів отримав Національний банк України з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році.

Скарг більшає щороку в півтора раза.

В Опендатабот нагадали, що 1,01 млрд грн сягнув сукупний дохід 74 колекторських компаній за минулий рік, а чистий прибуток — 384,7 млн грн.

Нагадаємо:

З 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Наразі у Реєстрі 74 компанії.

Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.