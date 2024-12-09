Гуманітарне розмінування: скільки земель очистили від мін та снарядів у листопаді

У межах "Гуманітарного розмінування" у листопаді очистили від мін та снарядів і передали аграріям майже 25 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляють у Міністерстві економіки.

Усього з початку року в межах програми пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення піротехніки обстежили понад 309 тис. га угідь.

"В листопаді наші сапери перетнули межу в 300 тис. га обстежених з початку року сільгоспземель. Понад 280 тисяч гектарів вже передали у використання аграріям. Надзвичайну роботу сапери зробили на звільнених українськими захисниками землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тис. га, з яких майже 245 тис. га аграрії вже можуть використовувати", – зазначила Свириденко.

Де найбільше обстежили земель:

Херсонська область: 20,7 тис. га в листопаді, 251,1 тис. га – з початку року;

Миколаївська область: 4,4 тис. га в листопаді, 20,9 тис. га – з початку року;

Харківська область: 1 тис. га у листопаді, 22,5 тис. га – з початку року.

Нагадаємо:

Аграрії отримали понад 24 000 га обстежених та очищених від мін та вибухівки земель у жовтні.

Під час Конференції з питань протимінної діяльності в Україні–2024 (UMAC-2024) країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.