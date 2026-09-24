"Економічна правда" оголошує дату четвертого Експортного форуму

21 жовтня у Києві відбудеться четвертий Експортний форум від "Економічної правди". Фокусна тема цьогорічного заходу "Вижити попри все".

Наша подія – це доросла розмова між представниками уряду та бізнесу із залученням міжнародних партнерів про реальну ситуацію зі станом українського експорту на п'ятому році великої війни.

Спікерами заходу будуть: заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр, посол України при ЄС та торгівельний представник України Тарас Качка, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса та інші.

На заході обговорять ключові виклики для української металургії та агросектору, ускладнену логістику, торговельні обмеження ЄС, доступ до фінансування та страхування воєнних ризиків.

Окремі дискусії присвятять експорту української зброї, правилам виходу оборонних виробників на міжнародні ринки та взаємодії зброярів із державою. Також говоритимуть про розширення географії експорту українських товарів та їхню конкурентоспроможність за кордоном.

У фокусі події – протидія наслідкам війни, адже цьогоріч російські атаки стабільно вражають українські підприємства: бізнеси через руйнування та постійні атаки призупиняють роботу. Російські удари по логістичній інфраструктурі ускладнюють транспортування продукції до портів і пунктів пропуску, що створює додаткові ризики напередодні зими й можливих блекаутів.

Подія відбуватиметься в укритті з урахуванням вимог безпеки. Деталі про захід та квитки – за посиланням.