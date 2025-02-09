Громадам необхідно покращити роботу зі збору місцевих податків – заступник голови ОП

Громадам на місяцях необхідно покращити роботу зі збору місцевих податків для збільшення власної економічної суб’єктності, таке завдання ставить президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент ставить для нас завдання оптимізувати роботу громад щодо зборів податків: це податок на землю і всі податки, які збираються на місцях. І це також є певним елементом децентралізації, коли голова громади сам для себе буде розуміти і планувати збір податків по місту", – сказав він.

За словами Микити, який відповідає за регіональну політику, а до призначення в ОП очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію з грудня 2021 року, сьогодні не кожен голова громади розуміє того факту, що економічна суб'єктність громади – це його відповідальність..

"Він не повинен ставити для себе пріоритет боротися за якусь ту чи іншу субвенцію, а ставити перед собою завдання створювати робочі місця, тому що це головне із джерел наповнення бюджету. В такому випадку він стає самодостатнім", – пояснив заступник голови ОП.

Він ще раз підкреслив правильність рішення щодо направлення так званого "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у центральний бюджет. За його словами, це стимулювало місцеві ради і мерів міст чи голів територіальних громад працювати над нарощенням власних доходів, і дало позитивний результат.

"Цей форум дає роз'яснення громадам, що у них, окрім військового ПДФО, є ще дуже багато напрямків щодо збору", – додав Микита.

У якості прикладу заступник голови ОП навів готельний збір. За його словами, були підготовлені аналітичні дані, що в таких місцях, як гірські Карпати, це може стати суттєвим джерелом наповнення бюджету, згадавши при цьому активного голову Ясінянської територіальної громади.

Микита підкреслив, що необхідно вибудовувати чесний діалог з бізнесом, де в обмін на сплату готельного збору громада покращує інфраструктуру.

"Тут питання совісті і честі, коли бізнес буде розуміти, що голова громади для них старається. Тоді вони розуміють, що треба платити більше, тому що кошти будуть витрачатися на туристичну інфраструктуру: на стежки, на дороги, на ще щось, що ставатиме магнітом для туристів", – вважає заступник голови ОП, додавши, що за такого підходу може бути вирішено й питання готельного збору садибами.

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