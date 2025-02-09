Общинам необходимо улучшить работу по сбору местных налогов - заместитель председателя ОП

Громадам на месяцах необходимо улучшить работу по сбору местных налогов для увеличения собственной экономической субъектности, такую задачу ставит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП) Виктор Микита, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент ставит для нас задачу оптимизировать работу общин по сборам налогов: это налог на землю и все налоги, которые собираются на местах. И это также является определенным элементом децентрализации, когда глава общины сам для себя будет понимать и планировать сбор налогов по городу", - сказал он.

По словам Никиты, который отвечает за региональную политику, а до назначения в ОП возглавлял Закарпатскую областную государственную администрацию с декабря 2021 года, сегодня не каждый глава общины понимает тот факт, что экономическая субъектность общины - это его ответственность.

"Он не должен ставить для себя приоритет в борьбе за какую-то одну или другую субвенцию, а ставить перед собой задачу создавать рабочие места, потому что это главный из источников наполнения бюджета. В таком случае он становится самодостаточным", - пояснил заместитель председателя ОП.

Он еще раз подчеркнул правильность решения о направлении так называемого "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в центральный бюджет. По его словам, это стимулировало местные советы и мэров городов или глав территориальных общин работать над наращиванием собственных доходов, и дало положительный результат.

"Этот форум дает разъяснение общинам, что у них, кроме военного НДФЛ, есть еще очень много направлений по сбору", - добавил Никита.

В качестве примера замглавы ОП привел гостиничный сбор. По его словам, были подготовлены аналитические данные, что в таких местах, как горные Карпаты, это может стать существенным источником наполнения бюджета, вспомнив при этом активного председателя Ясинянской территориальной общины.

Никита подчеркнул, что необходимо выстраивать честный диалог с бизнесом, где в обмен на уплату гостиничного сбора община улучшает инфраструктуру.

"Здесь вопрос совести и чести, когда бизнес будет понимать, что глава общины для них старается. Тогда они понимают, что надо платить больше, потому что средства будут тратиться на туристическую инфраструктуру: на тропы, на дороги, на еще что-то, что будет становиться магнитом для туристов", - считает заместитель председателя ОП, добавив, что при таком подходе может быть решен и вопрос гостиничного сбора усадьбами.

Напомним:

Киевсовет выделил более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности.