Банки України показали актуальний курс валют на 20 серпня

Курс валют на 20 серпня 2026 року

Банки оновили курси валют на 20 серпня: середній євро становив 52,47 грн, долар – 44,96 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,48 – 44,96 грн (на 19 серпня: 44,51 – 44,99 грн);

Євро: 51,76 – 52,47 грн (на 1 серпня: 51,58 – 52,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,25 - 44,85 грн;

Ощадбанк - 44,50 - 44,99 грн;

Укрсиббанк - 44,40 - 44,95 грн;

ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;

Райффайзен - 44,50- 44,88 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,55 - 52,55 грн;

Ощадбанк - 51,65 - 52,40 грн;

Укрсиббанк - 51,65 - 52,55 грн;

ПУМБ - 51,90 - 52,60 грн;

Райффайзен - 51,30 - 52,05 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.