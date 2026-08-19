Нацбанк показав курс долара та євро на 20 серпня
Курс валют на 20 серпня 2026 року
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У четвер, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 7 копійок і становитиме 44,70 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться на 3 копійки – до 51,86 грн.
Офіційні курси на четвер 20 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,70 грн (44,77 грн станом на 19 серпня);
- 1 євро – 51,86 грн (51,83 грн станом на 19 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.