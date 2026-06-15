Офіційний курс валют: євро дорожчає, долар – майже без змін

Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс на рівні 52,0378 гривень за євро.

Про це свідчать дані Національного банку.

За день курс послабився – наразі він становить 51,8592

Загалом від початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до євро на 4,5%, – на 2 грн 24 коп.

Офіційний курс гривні до долара США на завтра суттєво не змінився – 44,8177 гривень за долар.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 15 червня, офіційний курс долара до гривні продовжить відходити від історичного рекорду і становитиме 44,81 грн. Курс євро натомість зросте і становитиме 51,86 грн.

За червень курс долара оновлював історичний максимум 7 разів. Востаннє новий історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.