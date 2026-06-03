Новини 3 червня: конфлікт Гетманцева та Мінцифри, рекорд курсу долара, черговий блекаут на ЗАЕС

Про що сьогодні говорили:

Про ЗАЕС. У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Про обшуки. Служба безпеки України (СБУ) з самого ранку 3 червня проводить обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про конфлікт Гетманцева та Мінцифри. Міністерство цифрової трансформації України опублікувало повідомлення-відповідь на критику зі сторони народного депутата, очільника комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Про дороги. В Україні завершили планові ремонтні роботи на основних автошляхах країни – відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна, і такий обсяг робіт забезпечено вперше за роки повномасштабної війни.

14 млн кв. м дорожнього покриття – це приблизно дві тисячі кілометрів звичайної двосмугової дороги за ширини близько 7 м. або 1,2% від загальної протяжності автомобільних доріг загального користування України.

Про курс. У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановить третій поспіль історичний рекорд в червні - 44,34 грн.

Ексклюзив ЕП:

"Чорти, які мають три тисячі ФОПів". Що стоїть за "виходом з тіні" "Маркетопту" та "Ябка"

Мережі магазинів "Маркетопт" та "Ябко", проти яких БЕБ відкрило кримінальні провадження, несподівано оголосили про "вихід з тіні". Що за цим стоїть і яка в цьому роль Данила Гетманцева?

Добре забуте старе: ціни на нові автомобілі зросли, а на вживані – впали

У квітні споживчі ціни в Україні зросли майже на 9% у порівнянні з аналогічним місяцем 2025 року. Автомобілі – не виняток. Нові авто в офіційних каналах продажу подорожчали нерівномірно, але типовий діапазон зростання цін становив 5-20%.

Окремі електромобілі та кросовери подорожчали на 30-35%, свідчить проведений ЕП моніторинг сайтів основних автодилерів та їхніх архівних вебверсій річної давнини.