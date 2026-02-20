Новини 20 лютого: скасування мит Трампа, Україна отримає 6 європейських ТЕС та ТЕЦ

Про США: Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.

Про банкноти: В Україні із 2 березня цього року виводяться з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років, вони замінюються на відповідні обігові монети.

Про Угорщину: Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄC для Україна на 90 млрд євро, спрямований на стабілізацію фінансів країни, що постраждала від війни, лише за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про енергетику: Українська делегація в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства домовилась з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Про атаку РФ: Російські загарбники у ніч з 19 на 20 лютого атакували газову інфраструктуру у полтавській області.

Ексклюзив ЕП

Бажаю здоровʼя. Як влаштований ринок первинної медицини в приватних клініках

Чому люди обирають приватні клініки, якщо поруч є комунальні медичні заклади? Відповідь проста: комфорт, доступність і контроль над власним часом. У приватних закладах пацієнт не стоїть у довжелезних чергах і не змушений погоджуватися на незручний графік прийому. Правда, є одне але: за це потрібно платити.