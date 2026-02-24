Новини 24 лютого: Рада скасувала акти виконаних робіт, нові мита США

Про Дурова: Засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.

Про енергетика: З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши близько 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет різних типів.

Про США: Сполучені Штати з вівторка 24 лютого ввели додатковий тариф у розмірі 10% на всі товари, на які не поширюються пільги, йдеться в повідомленні Митної та прикордонної служби США.

Про економіку: Верховна Рада 24 лютого ухвалила закон, який скасовує обов'язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку.

Про обстріли: Впродовж 24 лютого Росія атакує газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині із застосуванням дронів.

Ексклюзив ЕП:

Як в Україні продають зброю: легально та нелегально

Яку зброю легально та нелегально пропонують українцям, де її беруть, як продають і за якими цінами?