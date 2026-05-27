Новини 27 травня: перегляд кредиту МВФ, антирекорд долара, закон про публічні закупівлі

Про що сьогодні говорили:

Про перегляд програми МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.

Про Іран. В Ірані 26 травня частково відновили доступ до інтернету після 88 днів повного блокування.

Про публічні закупівлі. Верховна Рада ухвалила закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Про корупцію в "Енергоатомі". Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) заперечила використання інсайдерської інформації на аукціоні з продажу електроенергії "Енергоатома" у січні 2026 року.

Про долар. У четвер, 28 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд вп'яте за травень – 44,3 грн.

Ексклюзив ЕП:

"Ходять з барсетками і збирають кеш". Як працюють київські ярмарки

Щотижневі сільськогосподарські ярмарки в Києві мали наблизити фермерську продукцію до містян, але з часом перетворилися на непрозорий ринок. Як працює ця модель торгівлі і хто на ній заробляє?