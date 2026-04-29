Новини 29 квітня: ціни на електроенергію не змінять, чи відмовиться Україна від впровадження ПДВ для ФОП

Про що говорили сьогодні?

Про БЕБ: Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило конкурси на 261 вакантну посаду та запровадило програму шестимісячного стажування для молоді на посадах державної служби із перспективою кар'єри на посаді детектива.

Про судно РФ: Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панорамітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про санкції РФ: Україна ухвалила санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.

Про ПДВ: Чи буде відтерміноване впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році, стане відомо лише після закінчення перемовин з МВФ наприкінці травня – на початку червня, але варіант відмови від впровадження ПДВ не розглядається.

Про світло: Уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року – 4,32 грн за кВт⋅год.

Гроші можуть закінчитися в червні. Чому відтермінування ПДВ для ФОПів не врятувало бюджет від кризи

Влада продовжує демонструвати чудеса еквілібристики в розв'язанні проблем, які сама собі створила. Мова йде про зміни до податкового законодавства, які стали умовами для отримання зовнішнього фінансування від партнерів. Зокрема – про скандальне запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі.

976 років за ґратами. Кого і як карає антикорупційна вертикаль

Якщо скласти строки всіх 83 осіб, яким Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив реальне ув'язнення, вийде 976 років позбавлення волі. Загалом від початку роботи ВАКС виніс 352 вироки щодо 501 підсудного, але за великою цифрою стоїть менш очевидна тенденція: вироків стає більше, а реального покарання – менше.