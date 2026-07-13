Новини 13 липня: США та Іран посварилися через Ормуз, атака РФ на портову інфраструктуру

Про що сьогодні говорили:

Про атаку РФ. Вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу, є влучання по транспортній інфраструктурі.

Внаслідок російських атак на Чорноморський морський порт компанія "Кернел" вимушено призупинила операційну діяльність терміналів.

Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Про транспорт. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на Гаманець транспортної карти міста.

Про Ормуз. США та Іран відновили масштабні удари один по одному після того, як Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

У відповідь Дональд Трамп заявив про поновлення морської блокади Ірану та намір США контролювати ключовий маршрут світової торгівлі нафтою.

Нафта подорожчала більш ніж на 4%, Brent до 79,22 дол. за барель, американська WTI — до 74,45 дол. за барель. Ціни на обидва контракти підскочили на 5% після того, як Трамп заявив, що США відновлюють блокаду на тлі поновлення військових сутичок між США та Іраном.

Ексклюзиви ЕП:

"СБУ у "співпраці" відмовили і ось результат". Історія однієї спецоперації проти вебкам-студій

20 травня Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України (СБУ) провели масштабні обшуки в обласних управліннях Національної поліції. У межах слідчих дій правоохоронці задокументували роботу так званих порно-офісів, а також факти їхнього "кришування" співробітниками Нацполіції.