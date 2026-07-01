Новини 1 липня: Смілянський залишиться на посаді, росіяни знищують урожай України

Про що сьогодні говорили:

Про Смілянського. Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Відсутність рішення про відставку Ігоря Смілянського з посади голови правління "Укрпошти" "не стала несподіванкою" для представників Національного банку України. Там готуються до ухвалення подальших рішень щодо компанії.

Про врожай. Російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині: дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно.

Про бронювання. Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч.

Про зиму. КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.

Ексклюзиви ЕП:

"Вони нас просто з'їдять". CEO lifecell про конкуренцію, тарифи та нових абонентів

Майже два роки lifecell, третій за величиною мобільний оператор України, живе після закриття угоди, яку в медіа називали однією з найбільших за останнє десятиріччя. Принаймні сума 1,5 млрд дол., з яких близько половини припадали на купівлю оператора в турецького Turkcell, підтверджувала цей статус.

Укрпошта стала офіційним партнером Etsy. Що це дасть українським продавцям?

Наприкінці червня Укрпошта оголосила про партнерство з одним із найбільших світових маркетплейсів для виробів ручної роботи та креативного бізнесу – Etsy.