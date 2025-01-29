Голова центробанку Чехії хоче купити Bitcoin на мільярди євро

Голова Чеського національного банку хоче перевести резерви країни на мільярди євро в Bitcoin, що є новаторським кроком, який може зробити його першим західним центральним банком, що володіє криптоактивами.

Про це пише Financial Times.

Голова Центрального банку Алеш Міхль повідомив, що на засіданні в четвер він представить правлінню план інвестування в Bitcoin як спосіб диверсифікації резервів ЦНБ. За його словами, якщо рада директорів схвалить цей план, то в кінцевому підсумку ЦНБ зможе тримати в біткоїнах до 5 відсотків своїх резервів у розмірі 140 мільярдів євро.

"Для диверсифікації наших активів Bitcoin здається хорошим. Ці хлопці [Трамп] можуть створити певну бульбашку для Bitcoin, але я думаю, що тенденція буде зростати і без них, тому що це альтернатива [інвестиції] для більшої кількості людей"- сказав Міхль.

Центральні банки традиційно зберігають свої резерви в консервативних активах, таких як казначейські облігації США та інші види облігацій з високим рейтингом. Деякі з них володіють акціями, але майже жоден з них публічно не інвестував у криптовалюту.

Міхль сказав, що у нього "зовсім інша філософія" щодо Bitcoin, ніж у його колег.

Минулого року представники Європейського центрального банку написали, що "справедлива вартість біткоїна все ще дорівнює нулю", додавши, що "Bitcoin не підходить як платіжний засіб або як інвестиція", а колишній чиновник ЄЦБ Бенуа Кьоре раніше називав Bitcoin "злим породженням фінансової кризи".

Повідомляється, що якби чеський банк тримав 5% своїх валютних резервів у біткоїнах протягом останнього десятиліття, його річна прибутковість зросла б на 3,5%, але волатильність також подвоїлася б.

Валютні резерви центрального банку в розмірі 140 млрд євро еквівалентні приблизно 45% ВВП Чехії. ЧНБ вже виділяється серед центральних банків тим, що 22% його портфеля складають акції, і Міхль хоче, щоб через три роки половина цього портфеля складалася з акцій США, порівняно з 30% нині.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Bitcoin, інші криптовалюти і навіть новоспечений токен з ім'ям Дональда Трампа охололи 21 січня, після того, як у першому пакеті програм президента США після його інавгурації не було жодного посилання на клас активів.

Bitcoin злетів до рекордного рівня вище 106 000 доларів, чому сприяли коментарі новообраного президента Дональда Трампа, який припустив, що він планує створити стратегічний резерв біткоїнів США, подібний до стратегічного запасу нафти.