Глава центробанка Чехии хочет купить Bitcoin на миллиарды евро

Председатель Чешского национального банка хочет перевести резервы страны на миллиарды евро в Bitcoin, что является новаторским шагом, который может сделать его первым западным центральным банком, владеющим криптоактивами.

Об этом пишет Financial Times.

Председатель Центрального банка Алеш Михль сообщил, что на заседании в четверг он представит правлению план инвестирования в Bitcoin как способ диверсификации резервов ЦНБ. По его словам, если совет директоров одобрит этот план, то в конечном итоге ЦНБ сможет держать в биткоинах до 5 процентов своих резервов в размере 140 миллиардов евро.

"Для диверсификации наших активов Bitcoin кажется хорошим. Эти ребята [Трамп] могут создать определенный пузырь для Bitcoin, но я думаю, что тенденция будет расти и без них, потому что это альтернатива [инвестиции] для большего количества людей" - сказал Михль.

Центральные банки традиционно хранят свои резервы в консервативных активах, таких как казначейские облигации США и другие виды облигаций с высоким рейтингом. Некоторые из них владеют акциями, но почти ни один из них публично не инвестировал в криптовалюту.

Михль сказал, что у него "совсем другая философия" в отношении Bitcoin, чем у его коллег.

В прошлом году представители Европейского центрального банка написали, что "справедливая стоимость биткоина все еще равна нулю", добавив, что "Bitcoin не подходит как платежное средство или как инвестиция", а бывший чиновник ЕЦБ Бенуа Кьоре ранее называл Bitcoin "злым порождением финансового кризиса".

Сообщается, что если бы чешский банк держал 5% своих валютных резервов в биткоинах в течение последнего десятилетия, его годовая доходность выросла бы на 3,5%, но волатильность также удвоилась бы.

Валютные резервы центрального банка в размере 140 млрд евро эквивалентны примерно 45% ВВП Чехии. ЧНБ уже выделяется среди центральных банков тем, что 22% его портфеля составляют акции, и Михль хочет, чтобы через три года половина этого портфеля состояла из акций США, по сравнению с 30% в настоящее время.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по вопросам криптовалют, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.

Bitcoin, другие криптовалюты и даже новоиспеченный токен с именем Дональда Трампа охладили 21 января, после того, как в первом пакете программ президента США после его инаугурации не было ни одной ссылки на класс активов.

Bitcoin взлетел до рекордного уровня выше 106 000 долларов, чему способствовали комментарии новоизбранного президента Дональда Трампа, который предположил, что он планирует создать стратегический резерв биткоинов США, подобный стратегическому запасу нефти.