Фонд гарантування повторно виставив на продаж активи банку "Січ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи АТ "Банк Січ", серед яких понад 1000 кв. м складських приміщень біля метро в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"18 лютого 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбудуться повторні торги активів АТ "Банк Січ", ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів. До складу лоту входить комерційна нерухомість у Києві загальною площею 1068,5 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Серед активів, виставлених на продаж, – нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 5,9 кв. м та третього поверху загальною площею 1062,6 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Омеляна Пріцака, 4 (біля станції метро "Академмістечко").

На продаж також виставлено основні засоби, серед яких офісна техніка, меблі, банкомати, термінали тощо, у цілому 1081 позиція.

Початкова ціна лоту – 16,44 млн грн.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ "Комінвестбанк" та делегував повноваження ліквідатора банку.