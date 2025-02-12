Фонд гарантирования повторно выставил на продажу активы банка "Сич"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы АО "Банк Сич", среди которых более 1000 кв. м складских помещений возле метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"18 февраля 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоятся повторные торги активов АО "Банк Сич", ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов. В состав лота входит коммерческая недвижимость в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м", - говорится в сообщении.

Среди активов, выставленных на продажу, - нежилые помещения первого этажа общей площадью 5,9 кв. м и третьего этажа общей площадью 1062,6 кв. м по адресу: г. Киев, ул. Емельяна Прицака, 4 (возле станции метро "Академгородок").

На продажу также выставлены основные средства, среди которых офисная техника, мебель, банкоматы, терминалы и т.д., в общей сложности 1081 позиция.

Начальная цена лота - 16,44 млн грн.

Торги состоятся по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Коминвестбанк" и делегировал полномочия ликвидатора банка.