Компанія, що виготовляє бетон для оборони України, хотіла привласнити 5 мільйонів

Бюро економічної безпеки в Одеській області забезпечило відшкодування майже 5 млн грн збитків державі. Підприємство, що спеціалізується на виготовленні бетонних конструкцій для оборонного сектору, повернуло кошти до бюджету.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що упродовж 2024 року директор підприємства включав у звітність до складу податкового кредиту та валових витрат суми коштів по неіснуючим та документально необґрунтованим фінансово-господарським операціям з двома підприємствами.

Це призвело до заниження податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, що підлягали сплаті до бюджету у загальній сумі майже 5 млн грн.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки задокументували спробу контрабанди тютюнових виробів Польщі за допомогою безпілотників.