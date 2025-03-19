Ferreхpo зменшило чистий збиток у 2024 році

Гірничорудна компанія Ferreхpo з основними активами в Україні у 2024 році отримала $50,03 млн чистого збитку, що на 41% менше за показник 2023 року ($84,75 млн).

Про це йдеться в оприлюдненому у середу річному звіті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результат Групи за 2024 фінансовий рік - це збиток у розмірі $50 млн, в основному через збиток від знецінення у розмірі $72 млн порівняно зі збитком у розмірі $85 млн у 2023 році", – зазначєно у документі.

Згідно із ним виручка Ferrexpo за минулий рік збільшилася на 43,2% –до $933,26 млн з $651,80 млн.

"У 2024 році Група отримала вигоду від відновлення роботи українських чорноморських портів. В результаті загальний обсяг продажів зріс на 64% – до 6,8 млн тонн (2023 – 4,2 млн тонн)", – пояснює компанія.

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