Другий найбільший банк Росії фіксує різке падіння прибутків

Другий за величиною банк Росії VTB за перше півріччя 2025 року скоротив чистий процентний дохід на 49% — до 146,8 млрд рублів ($1,9 млрд).

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що керівники приватно визнають, що офіційна статистика може недооцінювати глибину проблеми.

Проблеми VTB збіглися з підвищенням ключової ставки в РФ до 21% для стримування інфляції, що різко збільшило неплатежі за кредитами. Частка проблемних кредитів у банку зросла до 4,1%, а прострочення іпотек — на 32% від початку року.

При цьому чистий прибуток банку зріс до 280 млрд руб завдяки операціям з фінансовими інструментами та комісійним доходам, які є менш стабільними, ніж кредитування.

Експерти попереджають, що VTB працює з низькими капітальними резервами та може потребувати докапіталізації. Для порівняння, Сбербанк у цей же період наростив процентний дохід на 18,5%.

Нагадаємо:

Центробанк Росії попереджає, що економіка країни може зупинити зростання вже до кінця 2025 року.

Центробанк РФ зафіксував рекордне зростання тіньового відтоку капіталу:за 1 квартал 2025 року в платіжному балансі накопичилося $14,7 млрд так званих "чистих помилок і пропусків".

З кінця минулого року річне зростання економіки РФ впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа.

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.