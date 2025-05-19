$15 мільярдів "зникло" – РФ фіксує історичний відплив капіталу в тінь

Центробанк РФ зафіксував рекордне зростання тіньового відтоку капіталу:за 1 квартал 2025 року в платіжному балансі накопичилося $14,7 млрд так званих "чистих помилок і пропусків".

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Ці "чисті помилки" - це статистична категорія, у яку часто потрапляють непрозорі валютні операції, не враховані в інших статтях балансу.

Видання пише, що це один із найвищих показників за всю історію - раніше рекорд був встановлений у 2006 році ($11,2 млрд). Після початку повномасштабної війни з Україною цей показник знову почав зростати: $6,1 млрд у 2022 році, понад$9 млрд у 2023-2024 роках.

Значна частина експортної виручки залишається за кордоном - через складнощі з розрахунками або для полегшення імпортних платежів. За даними ЦБ, тільки минулого року російські резиденти збільшили свої іноземні активи на $66,8 млрд, з яких $46,4 млрд припадає на "інші інвестиції".

На тлі санкцій і виходу західного бізнесу з країни прямі іноземні інвестиції в Росію за три роки скоротилися на$281 млрд. Загальне сальдо фінансового рахунку з початку 2022 року становить мінус$333 млрд.

Що це означає? Коли гроші масово виводять із країни непрозорими шляхами, це означає, що бізнес і громадяни не довіряють економічній стабільності, бояться санкцій, репресій або майбутніх обмежень.

Нагадаємо:

Курс рубля досяг найвищого рівня з травня 2023 року, піднявшись до 80,22 за дол на внутрішньому ринку.

У Росії стрімко зростає кількість боржників за кредитними картками. З початку 2025 року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати більш ніж на 30 днів.