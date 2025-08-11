Второй крупнейший банк России фиксирует резкое падение прибыли

Второй по величине банк России VTB за первое полугодие 2025 года сократил чистый процентный доход на 49% - до 146,8 млрд рублей ($1,9 млрд).

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что руководители приватно признают, что официальная статистика может недооценивать глубину проблемы.

Проблемы VTB совпали с повышением ключевой ставки в РФ до 21% для сдерживания инфляции, что резко увеличило неплатежи по кредитам. Доля проблемных кредитов в банке выросла до 4,1%, а просрочка ипотек - на 32% с начала года.

При этом чистая прибыль банка выросла до 280 млрд руб. благодаря операциям с финансовыми инструментами и комиссионным доходам, которые являются менее стабильными, чем кредитование.

Эксперты предупреждают, что VTB работает с низкими капитальными резервами и может нуждаться в докапитализации. Для сравнения, Сбербанк в этот же период нарастил процентный доход на 18,5%.

Напомним:

Центробанк России предупреждает, что экономика страны может остановить рост уже к концу 2025 года.

Центробанк РФ зафиксировал рекордный рост теневого оттока капитала: за 1 квартал 2025 года в платежном балансе накопилось $14,7 млрд так называемых "чистых ошибок и пропусков".

С конца прошлого года годовой рост экономики РФ упал примерно с 5% до нуля из-за инфляции, военных инвестиций и снижения цен на нефть на фоне пошлин Трампа.

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.