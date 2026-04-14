НАЗК попередило про розсилку шахрайських листів: як розпізнати та діяти

Останнім часом фіксується поширення шахрайських електронних листів, які імітують офіційну розсилку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це попереджає пресслужба НАЗК.

Йдеться, що такі листи надходять на особисті адреси суб'єктів декларування та містять інформацію про нібито виявлені розбіжності в деклараціях.

В агентстві пояснили, як розпізнати ймовірні шахрайські дії:

– листи надходять з електронних адрес, які не належать НАЗК;

– підписані від імені неіснуючого у структурі Агентства підрозділу;

– містять посилання, які ведуть на сторонній ресурс, що зовні частково імітує офіційний сайт НАЗК, проте має відмінний інтерфейс та адресу;

– містять заклик перейти за посиланням для "отримання інформації", "завантаження документів", "підтвердження даних" тощо.

"У разі отримання таких листів не переходьте за посиланнями, не вводьте жодних даних і не завантажуйте файли. Зробіть скриншоти повідомлення, збережіть номер відправника або адресу електронної пошти тощо", – наголосили в НАЗК.

Рекомендують також повідомити про шахрайську розсилку відповідальні підрозділи вашої організації, правоохоронні органи та НАЗК.

В НАЗК звертають увагу, що офіційні повідомлення від НАЗК надходять виключно з домену @nazk.gov.ua ([email protected], [email protected]).

"Нова пошта" спростовує інформацію про нібито "розпродаж загублених" або "невитребуваних" посилок, яка поширюється у соцмережах та телеграм-каналах.

Кіберзлочинці розсилали українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Вони копіювали логотип компанії, підміняли адресу відправника і тиснули на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.