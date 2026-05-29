Банки України показали актуальний курс валют на 29 травня

Банки оновили курси валют на 29 травня: середній євро за добу збільшився на 10 копійки, до 51,90 грн, долар - на 4 копійки до 44,45 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 44,00- 44,45 грн (на 28 травня - 44,01 - 44,49 грн);

Євро - 51,20 - 51,90 грн (на 28 травня - 51,25 - 51,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,85 - 44,45 грн;

Ощадбанк - 43,95 - 44,50 грн;

Укрсиббанк - 43,95 - 44,50 грн;

ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;

Райффайзен - 44,10 - 44,45 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,85 - 51,85 грн;

Ощадбанк - 51,20 - 51,85 грн;

Укрсиббанк - 51,05 - 51,95 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,10 - 51,85 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 29 травня, офіційний курс долара до гривні відійде від свого рекордного максимуму і становитиме 44,26 грн