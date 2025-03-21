До України екстрадували підозрювану у розтраті бюджетних коштів: деталі справи

З Німеччини в Україну екстрадували підозрювану у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам пологового будинку. Вона була керівником відділу кадрів.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо.

Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн.

Жінці повідомили про підозру. Щоб уникнути відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук.

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Німеччини прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України.

Крім того, повідомили про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.

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Служба безпеки викрила в Київській міській державній адміністрації схему привласнення майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.