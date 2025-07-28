Госспецсвязи заказал внедорожники по 3 миллиона

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 21 июля по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с ООО "Сервисный центр "Диамант" о закупке легковых автомобилей на 17,98 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

По будущему соглашению до 15 октября поставят шесть автомобилей специального назначения на базе черного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2025 года выпуска по 3,00 млн грн.

Полноприводный автомобиль имеет бензиновый двигатель экологического класса Евро 6 объемом 2,4 л и мощностью 282 лошадиные силы, автоматическую коробку передач, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, задние и передние шторки безопасности.

Из дополнительного оборудования предусмотрена металлическая защита двигателя, тонировка, зимняя резина, коврики, набор технической помощи, бортовой инструмент и домкрат, а из специализированного - предоставленная заказчиком автомобильная радиостанция с антенной. Гарантия составляет три года или 90 000 км пробега.

Технические характеристики указывают на самую высокую комплектацию Land Cruiser Prado Premium, которую салоны сейчас продают по 2,81 млн грн без дополнительного и специализированного оборудования.

Более дорогим конкурентом было ООО "Автосамит Укравто" с такими же автомобилями.

Львовский "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова является официальным дилером Toyota.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) - специализированный центральный орган исполнительной власти в области специальной связи и защиты информации, который является субъектом сектора обороны и безопасности, основным субъектом национальной системы кибербезопасности.

ГССЗИ возглавляет Александр Потий.

Напомним:

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 15 июля заключил договоры на закупку дронов Autel EVO Max 4T на общую сумму 176,5 млн грн.