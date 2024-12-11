Держфінмоніторинг зафіксував спроби відмити 53 мільярди, зросла їх кількість – Опендатабот

Державна служба фінансового моніторингу України цьогоріч отримала 1,3 млн повідомлень про фінансові операції. За рік таких повідомлень побільшало на 27%.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що кожне п’яте повідомлення стосується підозрілих операцій. Від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму 6,1 млрд грн.

У 80% ці повідомлення стосуються фінансових операцій, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тисяч гривень на місяць).

Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

Після перевірки Держфінмоніторинг направив 780 матеріалів у правоохоронні органи на суму 53,1 млрд грн.

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України — 223 матеріали на суму понад 15 млрд грн. Це матеріали, що пов’язані із шахрайством тощо.

Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн було передано до СБУ. Переважно, йдеться про операції, пов'язані з державною зрадою, колабораціонізмом тощо.

120 матеріалів на суму 7,06 млрд грн направили до НАБУ. Це справи, що стосуються посадовців.

Нагадаємо:

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд до 16,02 млрд.