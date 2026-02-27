Загальний фонд держбюджету України отримав понад 222 мільярдів за лютий

У лютому до загального фонду державного бюджету України надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 91 млрд грн, зокрема:

31,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано – 16,2 млрд грн);

14,9 млрд грн – акцизний податок;

13,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

5,9 млрд грн – рентна плата.

За даними міністерства, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63,8 млрд гривень.

Зазначається, що іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у лютому цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 62,9 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками лютого 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, 50,9 млрд грн (станом на 27 лютого) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році надходження до державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це на 20,2%, або 209,3 млрд грн більше порівняно з 2024 роком.