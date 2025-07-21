Депозитний ринок: тренди та поради

Час шукати не найвищу ставку, а оптимальне поєднання прибутковості, зручності та безпеки.

Ситуація на фінансовому ринку в другому півріччі 2025 року перебуватиме під впливом кількох фундаментальних чинників. Одним з ключових є ефективна монетарна стратегія Національного банку, яка вже демонструє свою роль у зниженні інфляційного тиску та стабілізації валютного курсу.

Разом з розвитком економіки ці фактори можуть стати підґрунтям для зниження облікової ставки та, відповідно, корекції інших монетарних інструментів. Очікується, що у вересні монетарний комітет НБУ може ухвалити рішення про зниження облікової ставки з поточних 15,5% до 14,5-15%.

Це автоматично вплине на інші інструменти, насамперед на тримісячні депозитні сертифікати, ставка за якими може знизитися з 19% до 18,5-18%. Це буде прямим сигналом для комерційних банків до об’єктивного перегляду депозитної політики в бік поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.

Як зміняться ставки за депозитами в гривні

За оптимістичного сценарію, підкріпленого стабільною макроекономічною ситуацією та подальшим зниженням інфляції, до кінця 2025 року середні ставки за гривневими вкладами можуть зменшитися на 1,5-2 в. п. У такому випадку базовий рівень прибутковості річних вкладів знизиться до 11-12% річних.

Попри це, найбільш затребуваними серед вкладників залишатимуться депозити на 6-9 місяців та річні вклади, за якими банки традиційно пропонують найвищі ставки.

Конкуренція за вкладника збережеться

У разі зниження загального рівня ставок банки шукатимуть способи утримати та залучити вкладників. Один з інструментів – додаткові бонусні відсотки (0,5-1 в. п.) до стандартної ставки, їх банки пропонують упродовж кількох років. Завдяки цьому максимальні ставки за гривневими депозитами до кінця 2025 року можуть сягнути 13,5% річних, що буде привабливим показником для багатьох українців.

У другому півріччі кількість нових депозитів може зрости на 2-3% порівняно з першим півріччям, у річному вимірі – на 5-6% більше, ніж у 2024 році.

Валютні депозити: стабільно низька дохідність

У сегменті валютних депозитів суттєвих змін не відбувається. Частка таких вкладів у загальному депозитному портфелі залишається невеликою: близько 15%. За нашими спостереженнями, вкладники переважно розглядають валютні депозити не як інструмент прибутку, а як частину стратегії збереження активів.

Для багатьох це спосіб диверсифікації. Люди одночасно тримають кошти в ОВДП, на гривневих рахунках, інвестують у дорогоцінні метали, а валютні депозити сприймають як "скриню" з мінімальною дохідністю, але з високим рівнем захисту.

Зростання курсу євро не підвищить популярність вкладів у євровалюті. Тренд зниження прибутковості збережеться. До кінця 2025 року середні ставки за депозитами в доларах не перевищать 1% річних, у євро – 0,8%. Тобто валютні депозити не компенсують навіть третини інфляційного знецінення цих валют.

Що варто враховувати вкладникам

При ухваленні рішення щодо розміщення коштів на депозиті рекомендую враховувати низку практичних моментів.

Оцінити потребу у вільних коштах у середньостроковій перспективі. Не варто вкладати всі кошти на тривалий строк. Раптові витрати можуть вимагати дострокового розірвання вкладу з втратою нарахованого доходу.

Зважати на дохідність. Ставка має залишатися важливим чинником. На фоні зниження облікової ставки не слід очікувати повернення надвисоких відсотків.

Шукати додаткові переваги. Банки можуть пропонувати бонуси та програми лояльності. Ці елементи впливають на привабливість вкладу.

Обирати зручний формат оформлення вкладу. Дедалі більше клієнтів обирають онлайн-вклади через мобільні застосунки. Це суттєво економить час.

Уточнювати умови дострокового зняття та поповнення. Гнучкі депозити вигідніші для громадян в умовах зовнішніх викликів та невизначеності.

Воєнні ризики ще тиснуть на фінансову систему, але стабільність валютного ринку та зниження інфляції створюють передумови для пожвавлення депозитної активності українців. У другому півріччі 2025 року ми очікуємо на поступову перебудову депозитного ландшафту: від рекордної за останні роки дохідності до більш зваженого, збалансованого підходу до збереження коштів.

Для вкладників це означає, що час шукати не найвищу ставку, а оптимальне поєднання прибутковості, зручності та безпеки.