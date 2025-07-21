Депозитний ринок: тренди та поради
Час шукати не найвищу ставку, а оптимальне поєднання прибутковості, зручності та безпеки.
Ситуація на фінансовому ринку в другому півріччі 2025 року перебуватиме під впливом кількох фундаментальних чинників. Одним з ключових є ефективна монетарна стратегія Національного банку, яка вже демонструє свою роль у зниженні інфляційного тиску та стабілізації валютного курсу.
Разом з розвитком економіки ці фактори можуть стати підґрунтям для зниження облікової ставки та, відповідно, корекції інших монетарних інструментів. Очікується, що у вересні монетарний комітет НБУ може ухвалити рішення про зниження облікової ставки з поточних 15,5% до 14,5-15%.
Це автоматично вплине на інші інструменти, насамперед на тримісячні депозитні сертифікати, ставка за якими може знизитися з 19% до 18,5-18%. Це буде прямим сигналом для комерційних банків до об’єктивного перегляду депозитної політики в бік поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.
Як зміняться ставки за депозитами в гривні
За оптимістичного сценарію, підкріпленого стабільною макроекономічною ситуацією та подальшим зниженням інфляції, до кінця 2025 року середні ставки за гривневими вкладами можуть зменшитися на 1,5-2 в. п. У такому випадку базовий рівень прибутковості річних вкладів знизиться до 11-12% річних.
Попри це, найбільш затребуваними серед вкладників залишатимуться депозити на 6-9 місяців та річні вклади, за якими банки традиційно пропонують найвищі ставки.
Конкуренція за вкладника збережеться
У разі зниження загального рівня ставок банки шукатимуть способи утримати та залучити вкладників. Один з інструментів – додаткові бонусні відсотки (0,5-1 в. п.) до стандартної ставки, їх банки пропонують упродовж кількох років. Завдяки цьому максимальні ставки за гривневими депозитами до кінця 2025 року можуть сягнути 13,5% річних, що буде привабливим показником для багатьох українців.
У другому півріччі кількість нових депозитів може зрости на 2-3% порівняно з першим півріччям, у річному вимірі – на 5-6% більше, ніж у 2024 році.
Валютні депозити: стабільно низька дохідність
У сегменті валютних депозитів суттєвих змін не відбувається. Частка таких вкладів у загальному депозитному портфелі залишається невеликою: близько 15%. За нашими спостереженнями, вкладники переважно розглядають валютні депозити не як інструмент прибутку, а як частину стратегії збереження активів.
Для багатьох це спосіб диверсифікації. Люди одночасно тримають кошти в ОВДП, на гривневих рахунках, інвестують у дорогоцінні метали, а валютні депозити сприймають як "скриню" з мінімальною дохідністю, але з високим рівнем захисту.
Зростання курсу євро не підвищить популярність вкладів у євровалюті. Тренд зниження прибутковості збережеться. До кінця 2025 року середні ставки за депозитами в доларах не перевищать 1% річних, у євро – 0,8%. Тобто валютні депозити не компенсують навіть третини інфляційного знецінення цих валют.
Що варто враховувати вкладникам
При ухваленні рішення щодо розміщення коштів на депозиті рекомендую враховувати низку практичних моментів.
- Оцінити потребу у вільних коштах у середньостроковій перспективі. Не варто вкладати всі кошти на тривалий строк. Раптові витрати можуть вимагати дострокового розірвання вкладу з втратою нарахованого доходу.
- Зважати на дохідність. Ставка має залишатися важливим чинником. На фоні зниження облікової ставки не слід очікувати повернення надвисоких відсотків.
- Шукати додаткові переваги. Банки можуть пропонувати бонуси та програми лояльності. Ці елементи впливають на привабливість вкладу.
- Обирати зручний формат оформлення вкладу. Дедалі більше клієнтів обирають онлайн-вклади через мобільні застосунки. Це суттєво економить час.
- Уточнювати умови дострокового зняття та поповнення. Гнучкі депозити вигідніші для громадян в умовах зовнішніх викликів та невизначеності.
Воєнні ризики ще тиснуть на фінансову систему, але стабільність валютного ринку та зниження інфляції створюють передумови для пожвавлення депозитної активності українців. У другому півріччі 2025 року ми очікуємо на поступову перебудову депозитного ландшафту: від рекордної за останні роки дохідності до більш зваженого, збалансованого підходу до збереження коштів.
Для вкладників це означає, що час шукати не найвищу ставку, а оптимальне поєднання прибутковості, зручності та безпеки.