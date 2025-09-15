В Україні збудують завод кріплень для євроколії: на які ще проєкти виділить гроші Швейцарія
У Кременчуці Полтавської області збудують новий завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій за підсумками зустрічі представників міністерства з делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером.
Також у цьому місті буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць.
У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для ВПО у місті Вінниця та у Сумській області і заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів.
Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.
У повідомленні йдеться, що ці плани - це старт впровадження проєктів з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки уряду Швейцарії та розширення співпраці.
На проєкти виділено 76 мільйонів швейцарських франків.
Впровадження проєктів планують розпочати у жовтні 2025 року.
Нагадаємо:
12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.