В Україні збудують завод кріплень для євроколії: на які ще проєкти виділить гроші Швейцарія

У Кременчуці Полтавської області збудують новий завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій за підсумками зустрічі представників міністерства з делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером.

Також у цьому місті буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць.

У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для ВПО у місті Вінниця та у Сумській області і заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів.

Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

У повідомленні йдеться, що ці плани - це старт впровадження проєктів з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки уряду Швейцарії та розширення співпраці.

На проєкти виділено 76 мільйонів швейцарських франків.

Впровадження проєктів планують розпочати у жовтні 2025 року.

Нагадаємо:

12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.