Убытки на миллиард: ГБР завершило расследование в отношении сообщника бизнесмена Гринкевича

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении сообщника львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который нанес ущерб государству более чем на миллиард гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, сообщник бизнесмена организовал поставки некачественного военного снаряжения для Министерства обороны Украины на более 1,16 млрд гривен.

Обвинительный акт передан в суд.

"Из-за того, что фигурант масштабного коррупционного дела скрывается за границей, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он был близким другом детства львовского бизнесмена и его кумом. Сейчас, по информации следователей, он скрывается в столице Австрии - Вене", - отмечают в ГБР.

В феврале 2024 года суд заочно арестовал подозреваемого. Сейчас он объявлен в международный розыск через Интерпол.

Напомним:

Ранее Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды на более чем 1,5 млрд грн.

Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

В конце декабря 2023 года ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.