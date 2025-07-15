Перевершити найрозумніших людей: Цукерберг витратить сотні мільярдів на "суперінтелект"

Засновник Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія витратить сотні мільярдів доларів на будівництво величезних центрів з обробки даних зі штучним інтелектом у США.

Про це повідомляє BBC.

Meta інвестувала значні кошти в розробку того, що вона називає "суперінтелектом". Це технологія, яка, за даними компанії, може перевершити найрозумніших людей.

За словами Цукерберг, перший багатогігаватний центр із обробки даних під назвою Prometheus має запрацювати у 2026 році.

Цукерберг сказав, що Meta будує кілька багатогігаватних кластерів, і що один кластер під назвою Hyperion може масштабуватися до п'яти гігаватів протягом кількох років.

Він зазначив, що Prometheus буде побудовано у штаті Огайо, тоді як Hyperion буде побудовано в Луїзіані, і очікується, що він повністю запрацює до 2030 року.

Компанія, яка заробляє більшу частину своїх грошей на онлайн-рекламі, отримала понад 160 мільярдів доларів США доходу у 2024 році.

Нагадаємо:

Meta веде переговори про купівлю стартапу PlayAI, який розробляє інструменти відтворення голосу за допомогою штучного інтелекту.