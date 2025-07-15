Превзойти самых умных людей: Цукерберг потратит сотни миллиардов на "суперинтеллект"

Основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что компания потратит сотни миллиардов долларов на строительство огромных центров по обработке данных с искусственным интеллектом в США.

Об этом сообщает BBC.

Meta инвестировала значительные средства в разработку того, что она называет "суперинтеллектом". Это технология, которая, по данным компании, может превзойти самых умных людей.

По словам Цукерберг, первый многогигаваттный центр по обработке данных под названием Prometheus должен заработать в 2026 году.

Цукерберг сказал, что Meta строит несколько многогигаваттных кластеров, и что один кластер под названием Hyperion может масштабироваться до пяти гигаватт в течение нескольких лет.

Он отметил, что Prometheus будет построен в штате Огайо, тогда как Hyperion будет построен в Луизиане, и ожидается, что он полностью заработает к 2030 году.

Компания, которая зарабатывает большую часть своих денег на онлайн-рекламе, получила более 160 миллиардов долларов США дохода в 2024 году.

Напомним:

Meta ведет переговоры о покупке стартапа PlayAI, который разрабатывает инструменты воспроизведения голоса с помощью искусственного интеллекта.