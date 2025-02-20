Золото достигло рекордного максимума на фоне опасений относительно пошлин Трампа

Цены на золото поднялись до исторического максимума, превысив уровень $2 950 за унцию, поскольку опасения относительно угрозы торговой войны из-за пошлин президента США Дональда Трампа подтолкнули инвесторов к покупке драгоценного металла.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Спотовая цена золота выросла на 0,7% до $2 953,12 за унцию, после того, как ранее в ходе сессии достигла $2 954,69 - это уже десятый рекордный максимум этого года.

Фьючерсы на золото в США поднялись на 1,2%, до $2 970,7.

Золото, которое традиционно считается активом-убежищем в условиях неопределенности, с начала года подорожало на 12%.

"Уровень $3 000 имеет магнитный эффект на рынок, и, хотя с технической точки зрения рынок выглядит перекупленным, он, похоже, решительно настроен преодолеть эту отметку", - сказал независимый аналитик Росс Норман.

Трамп в среду заявил, что в течение месяца или даже раньше объявит о новых пошлинах, которые коснутся лесоматериалов, автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции.

С момента вступления в должность 20 января Трамп уже ввел 10% пошлину на импорт из Китая и 25% пошлину на сталь и алюминий.

В тот же день Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что тот должен быстро обеспечить мир, иначе рискует потерять свою страну.

Спотовая цена серебра прибавила 0,9%, до $33 за унцию. Платина выросла на 0,3%, до $974,85, а палладий подорожал на 1,4%, до $981,70.

Напомним:

Нервозность на мировых рынках усилилась из-за геополитических рисков после того, как Трамп вызвал тревогу в Европе, назвав президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", а также из-за опасений масштабной торговой войны.