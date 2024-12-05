Цена за Bitcoin впервые превысила 100 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов США в четверг после того, как инвесторы сделали ставку на новые объявления относительно номинаций в следующей администрации США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после того, как утром четверга в Азии его стоимость превысила 100 тысяч долларов, вскоре биткоин вырос до более 103 тысяч долларов и, по последней информации, составлял 103 335 долларов.

За этот год биткоин набрал в цене более чем вдвое.

Самый большой скачок произошел за четыре недели после победы Дональда Трампа на выборах президента США, а также ряда законодателей, выступающих за усиление позиций криптовалюты. За этот период его стоимость увеличилась более чем на 50%.

В среду Трамп заявил, что предложит Полу Аткинсу руководить Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Аткинс, бывший комиссар этой Комиссии, был непосредственно приобщен к "криптовалютной политике" как сопредседатель Token Alliance, работающего над "разработкой лучших практик для эмиссии цифровых активов и торговых платформ". Поэтому, на рынке криптовалют назначение Аткинса оценили как положительный знак.

Напомним:

В конце ноября Bitcoin потерпел самую длинную серию потерь с момента победы Дональда Трампа на выборах в США, после того, как неудачный запуск на уровне 100 000 долл. охладил спекулятивный пыл, вызванный приверженностью новоизбранного президента к криптовалютам..