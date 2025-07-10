Біткоїн сягнув нового історичного максимуму

Курс біткоїна на торгах у середу, 9 липня, встановив історичний максимум завдяки підвищенню апетиту інвесторів до ризику і стійкому попиту з боку великих фінансових компаній.

Про це пише Reuters.

Вартість криптовалюти під час сесії напередодні підіймалася до рекордних $112,022 тис., а на 10:11 за київським часом четверга знизилася на 0,5% і становила $111,185 тис.

Підтримку біткоїну надає сприятлива політика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо криптовалют.

Крім того, компанія Trump Media & Technology Group, материнська компанія соцмережі Трампа Truth Social, хоче запустити криптовалютний ETF, який, зокрема, інвестуватиме в біткоїн.

"Біткоїн - єдиний відомий мені актив, який стає менш ризикованим у міру зростання в розмірі", - сказав глави Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Від початку року курс біткойна підвищився на 19%, за останні 12 місяців - майже вдвічі.

Нагадаємо:

У травні активи криптовалютних фондів сягнули рекордного рівня — інвестори використовують криптовалюти як засіб захисту від волатильності ринку та як альтернативу інвестиціям у США.