Інвестори втрачають віру в США – і несуть рекордні кошти у Bitcoin

У травні активи криптовалютних фондів сягнули рекордного рівня — інвестори використовують криптовалюти як засіб захисту від волатильності ринку та як альтернативу інвестиціям у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Morningstar, 294 криптофонди залучили 7,05 мільярда доларів чистих вкладень у травні — найбільше з грудня. Загальний обсяг активів під управлінням зріс до рекордних 167 мільярдів доларів.

Гендиректор фінтех-компанії Aether Holdings Ніколас Лін заявив, що Bitcoin "знову починає виходити на перший план" — його використовують не лише як волатильний актив, а й як інструмент хеджування ризиків.

За останні три місяці біткоїн подорожчав більш ніж на 15%, що суттєво перевищує приріст індексу MSCI World (3,6%) та навіть золота (13,3%).

Аналітик і засновник Coin Bureau Нік Пакрі зазначив, що однією з ключових причин зростання Bitcoin є втрата довіри до інвестиційної історії США:

"Очікується, що долар і далі слабшатиме, прибутковість облігацій зростає, на фондовому ринку — невизначеність. А от Bitcoin тримається впевнено".

Підтримку криптовалютному ринку забезпечили інституційні інвестори — після схвалення в США біржових фондів (ETF), що інвестують у спотові біткоїн і ефір.

На тлі цього традиційні активи показали зворотну динаміку. За даними Lipper, у травні з глобальних акційних фондів вивели 5,9 мільярда доларів, а золоті фонди зафіксували перший відтік за 15 місяців — 678 мільйонів доларів. Це свідчить про ширшу тенденцію до диверсифікації портфелів.

"Я вважаю, приплив коштів залишатиметься стабільним, хоч і менш стрімким, ніж одразу після запуску ETF", — каже Лін з Aether Holdings.

"Тоді це був емоційний викид. А зараз починається щось важливіше — криптовалюти стають постійною частиною диверсифікованих інвестпортфелів".

За даними Coinshares, у травні чистий приплив у Bitcoin-фонди становив 5,5 мільярда доларів, в Etherium-фонди — 890 мільйонів.

Нагадаємо:

Інвестиційний фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc. у травні залучив найбільше щомісячне надходження з моменту свого запуску в січні 2024 року на тлі зростання ціни Bitcoin до рекордного рівня.