Биткоин достиг нового исторического максимума

Курс биткоина на торгах в среду, 9 июля, установил исторический максимум благодаря повышению аппетита инвесторов к риску и устойчивому спросу со стороны крупных финансовых компаний.

Об этом пишет Reuters.

Стоимость криптовалюты во время сессии накануне поднималась до рекордных $112,022 тыс., а на 10:11 по киевскому времени четверга снизилась на 0,5% и составила $111,185 тыс.

Поддержку биткоину оказывает благоприятная политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении криптовалют.

Кроме того, компания Trump Media & Technology Group, материнская компания соцсети Трампа Truth Social, хочет запустить криптовалютный ETF, который, в частности, будет инвестировать в биткоин.

"Биткоин - единственный известный мне актив, который становится менее рискованным по мере роста в размере", - сказал главы Professional Capital Management Энтони Помплиано.

С начала года курс биткойна повысился на 19%, за последние 12 месяцев - почти вдвое.

Напомним:

В мае активы криптовалютных фондов достигли рекордного уровня - инвесторы используют криптовалюты как средство защиты от волатильности рынка и как альтернативу инвестициям в США.