Наслідки воєнного загострення на Близькому Сході: в Україні зросли ціни на добрива

В Україні ціни на аміачну селітру в червні 2025 року зросли на 7,4% у порівнянні з попереднім місяцем, на карбамідно-аміачну суміш (КАС) - на 6,5%

Про це повідомило інформаційно-аналітичне агентство "Інфоіндустрія".

"Через воєнне загострення на Близькому Сході ринки відреагували стрімким зростанням котирувань на азотні добрива.

Передусім зростають ціни на азотні добрива. Попри те, що в Україні заводи працюють навіть не на 50% потужностей, ціни на добрива з 17 червня 2025 року зросли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що холдинг OSTCHEM підняв рекомендовані ціни на аміачну селітру до 23000 грн/т, СРТ, біг-бег (+1700 грн/т), на КАС – до 21500 грн/т, СРТ, налив (+1400 грн/т).

Рекомендована ціна на карбамід залишилася на рівні 25500 грн/т, СРТ.

Нагадаємо:

Ціни на карбамід на Близькому Сході у понеділок 16 червня злетіли до відмітки 450 дол. США/т, FOB-Саудівська Аравія. Це найвищий показник з січня 2023 року.