Наслідки воєнного загострення на Близькому Сході: в Україні зросли ціни на добрива
В Україні ціни на аміачну селітру в червні 2025 року зросли на 7,4% у порівнянні з попереднім місяцем, на карбамідно-аміачну суміш (КАС) - на 6,5%
Про це повідомило інформаційно-аналітичне агентство "Інфоіндустрія".
"Через воєнне загострення на Близькому Сході ринки відреагували стрімким зростанням котирувань на азотні добрива.
Передусім зростають ціни на азотні добрива. Попри те, що в Україні заводи працюють навіть не на 50% потужностей, ціни на добрива з 17 червня 2025 року зросли", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що холдинг OSTCHEM підняв рекомендовані ціни на аміачну селітру до 23000 грн/т, СРТ, біг-бег (+1700 грн/т), на КАС – до 21500 грн/т, СРТ, налив (+1400 грн/т).
Рекомендована ціна на карбамід залишилася на рівні 25500 грн/т, СРТ.
Нагадаємо:
Ціни на карбамід на Близькому Сході у понеділок 16 червня злетіли до відмітки 450 дол. США/т, FOB-Саудівська Аравія. Це найвищий показник з січня 2023 року.