Інтенсивні обстріли посприяли збільшенню готівки в Україні: яких банкнот найбільше

В Україні станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила 890,1 млрд грн. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2 %, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що у I кварталі року спостерігалося вилученням готівки з обігу, а у II і III кварталах попит на готівку дещо пожвавився.

В НБУ пояснили, що така тенденція спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. А додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у III кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення.

Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

Найбільший темп приросту за січень – вересень 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6 % та 0,3 % відповідно порівняно з початком цього року.

