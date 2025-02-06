Гетманцев вважає, що Рада є головною перепоною у легалізації порно

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев зазначив, що основною перепоною у декриміналізації створення порнографічного контенту є несхильний до реформ парламент.

Таку думку він висловив під час заходу "Нова економіка" від "Економічної правди" та "Межі".

"Якщо говорити про ваш контент, то ми всі безперечно за те, щоб це легалізувати і ви мали право сплачувати податки, так само як і інші. Для мене це питання закрите", - заявив він, коли відповідав на питання автора порноконтенту.

"Насправді сьогодні є парламент, який не дуже схильний до реформ, не так, як на першому строку нашої каденції. Це є певною перешкодою, щоб ми провели це через залу", - продовжив нардеп.

Крім того, Гетманцев зазначив, що на сплату податків ніяк не впливає рід зайнятості людини, оскільки податкова "не аналізує і не дивиться контент", який генерують моделі.

"Я б порекомендував усім, хто займається цією діяльністю подавати декларацію і сплачувати податок", - підсумував він.

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