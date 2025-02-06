Гетманцев считает, что Рада является главной преградой в легализации порно

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что основной преградой в декриминализации создания порнографического контента является несклонный к реформам парламент.

Такое мнение он высказал во время мероприятия "Новая экономика" от "Экономической правды" и "Межи".

"Если говорить о вашем контенте, то мы все бесспорно за то, чтобы это легализовать и вы имели право платить налоги, так же как и другие. Для меня этот вопрос закрыт", - заявил он, когда отвечал на вопрос автора порноконтента.

"На самом деле сегодня есть парламент, который не очень склонен к реформам, не так, как на первом сроке нашей каденции. Это является определенным препятствием, чтобы мы провели это через зал", - продолжил нардеп.

Кроме того, Гетманцев отметил, что на уплату налогов никак не влияет род занятости человека, поскольку налоговая "не анализирует и не смотрит контент", который генерируют модели.

"Я бы порекомендовал всем, кто занимается этой деятельностью подавать декларацию и платить налог", - подытожил он.

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Напомним:

18 декабря 2024 года 350 создателей контента на OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.