В Україні запустили субсидії для вирощування бавовнику

У Державному аграрному реєстрі стартувало приймання заявок на бюджетну субсидію для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури – бавовнику.

"З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Державну підтримку – 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", – наголосив він.

На держпідтримку можуть розраховувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають низці вимог. Вони повинні бути зареєстрованими в аграрному реєстрі, не мають боргів перед бюджетом, не ведуть діяльність на окупованих територіях тощо.

Виплати планують з 15 вересня.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України прийняв рішення про започаткування програми підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.