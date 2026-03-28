Суд покарав сільраду, яка не врятувала дерева у заказнику "Косюрівський"

Суд наказав сільраді, яка не врятувала дерева у заказнику "Косюрівський", заплатити 2 млн грн

Господарський суд Кіровоградської області стягнув з Рівнянської сільради, що на Кіровоградщині, 2,16 млн грн матеріальної шкоди на користь держави. Шкоду завдано навколишньому природному середовищу в результаті незаконної порубки дерев ландшафтного заказника "Косюрівський".

Про це свідчить рішення суду від 12 березня.

За даними прокуратури, у березні 2024 року Державна екологічна інспекція Придніпровського округу обстежила ландшафтний заказник місцевого значення "Косюрівський" (загальна площа 18 га), який розташований у Рівнянській територіальній громаді Новоукраїнського району. В результаті виявили 26 пнів від видалених дерев.

Державні інспектори заміряли діаметри пнів, і встановили, що розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконного вирубування дерев, становить 2,16 млн грн.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, водночас вони так і не встановили осіб, які вирубали дерева.

Як зазначив суд, заказник місцевого значення "Косюрівський" створено рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 для збереження різноманітності ландшафту, генофонду тваринного і рослинного світу. Він розташований на околиці села Камишувате та перебуває у користуванні Рівнянської сільради. Саме їй департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОВА у 2023 році передав під охорону заказник.

Водночас сільрада допустила протиправну бездіяльність, не забезпечивши охорону і збереження лісу від незаконних рубок, в результаті чого невстановлені особи вирубали дерева. Крім того, сільрада не довела, що матеріальну шкоду завдано не з її вини.

Тому суд стягнув з Рівнянської сільради 2,16 млн грн на користь держави в особі Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області).

Нагадаємо:

Господарський суд Полтавської області стягнув 1,23 млн грн з АТ "Укрзалізниця", якій не вдалося зберегти дерева на підпорядкованій їй території у Полтавській області.